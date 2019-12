Compacto y ecológico | La Prensa Panamá

Sobre los mantenimientos, los ejecutivos de Bavarian Motors explican que no es necesario cambiar bujías u otras piezas típicas de un auto de gasolina. Solo habría que revisar los frenos y la carrocería esporádicamente. El BMWi3 tiene sensores de pastillas de freno que avisan cuando hay que cambiarlas, y el sistema CBS (Condition Basic Service), mediante el cual solicita el mantenimiento de acuerdo con las necesidades, no según la cantidad de kilómetros recorridos.

