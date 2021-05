comodidad y buen sonido por 30 euros

Los Realme Buds Q2, disponibles también en color negro, poseen certificación de resistencia al agua IPX4 (no implica que se puedan sumergir) y no se ven afectados por el sudor.

Por las características del producto no vienen tantas funciones a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el Realme Watch S Pro. No obstante, más allá de realizar los ajustes relativos a los toques pueden cambiarse los efectos de sonido (Bass Boost+, Dinámico y Fuerte) y consultarse el porcentaje de batería de cada auricular.

El uso agradable (al rato se olvida que se llevan puestos) se conjuga con una satisfactoria y competente calidad de sonido . En este apartado cabe explicar que los Realme Buds Q2, con potenciador de graves de 10 mm, no contemplan la tan demandada cancelación de ruido activa , ausencia que aunque no empaña lo suscitado supone su principal condicionante. Dicha prestación sí está presente en los Buds Air 2, un escalón por encima.

