Cómo volver a ver la entrevista de Harry y Meghan con Oprah de la CBS

La entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle en Oprah ha creado mucha expectación los últimos días y, cuando por fin la ha emitido la CBS, también han sido muchas las reacciones a las palabras de los duques de Sussex.

Para los que vivimos en España, la entrevista se ha emitido esta madrugada. Sin embargo, puede que cuando hayas intentado acceder al vídeo te haya aparecido el siguiente mensaje: “Oops! This video isn’t available in your region”.

¿Qué significa esto? Que, desafortunadamente, si intentas ver la entrevista desde un país fuera de la cobertura de la CBS te vas a encontrar con un problema: el bloqueo geográfico. Es decir, que la cadena te impide ver su transmisión habitual desde el extranjero.

Este no es un problema nuevo en el mundo del streaming, así que por suerte tenemos una solución fácil y rápida: necesitarás utilizar una VPN -como NordVPN o ExpressVPN- para acceder como si estuvieras en una región compatible con la televisión por cable estadounidense.

¿Cómo se hace? Es muy sencillo. El primer paso que tienes que hacer es registrarte en el servicio. En el caso de ExpressVPN, por ejemplo, puedes elegir un registro mensual, semestral o anual y todos los planes son de pago, pero también todos te garantizan la devolución del dinero al 100% durante los primeros 30 días de servicio. Es compatible con casi cualquier dispositivo de transmisión, incluidos Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox y PlayStation, así como con dispositivos móviles iOS y Android.

Las VPN permiten falsear dónde estás. Al conectarte con una VPN, tu dispositivo se comunica con el servidor VPN, y es este ‘el que habla con Internet’. Si tú estás en China y el servidor VPN está en Estados Unidos, generalmente los servidores web creerán que estás navegando desde este país, dejándote acceder a los contenidos disponibles solo allí.

Si lo que quieres es ver la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle en el programa de Oprah para la CBS simplemente tendrás que abrir la aplicación correspondiente del servicio, elegir ‘Elegir ubicación’ y seleccionar el país que te interese, en este caso Estados Unidos, y ¡listo! Podrás ver la transmisión sin problemas desde cualquier lugar del mundo.

