Cómo ver juiocio político de Trump: Impeachment

Durante el primer juicio político de Trump, se pidió a los senadores que se sentaran en su escritorio durante las largas discusiones, aunque no siempre lo hicieron. Pero este año, no se requerirá que los senadores permanezcan en sus escritorios debido a la pandemia de covid-19 y al distanciamiento físico.

A solicitud de los responsables, se podrá optar por realizar un debate y votar si se convoca o no a testigos. Pero eso solo mantiene abierta la posibilidad; no es una indicación por sí sola de que los fiscales planeen hacerlo.

