¿Cómo ventilar tu casa con invitados? Esta herramienta calcula la seguridad en torno a la mesa para esta Navidad

Tal y como explican desde el COAATZ “ cuando aumenta la concentración de CO2, disminuye la de oxígeno y por lo tanto el aire que respiramos es de mucha peor calidad, lo que no sólo influye para aumentar la posibilidad de transmisión de la COVID-19 vía aerosoles, si no que también influye en otros factores tan importantes para la vida cotidiana, como la calidad del sueño, el rendimiento escolar o laboral, etc.”.

