Cómo usar WhatsApp web en un iPad o una tablet Android

Usar WhatsApp Web, tanto en ordenador como en tableta, tiene algún ‘pero’ pequeño, como por ejemplo que no permite usar las amadas stickers personalizadas , y alguno más grande, como que bebe de la conexión del móvil por lo que si el teléfono se queda sin batería o te desconectas de la red, no podrás seguir usando el servicio de mensajería instantánea .

Puede que hayas visto tanto en App Store como en Google Play aplicaciones que prometen poder poder utilizar WhatsApp en tablets. Como siempre, te aconsejamos que no descargues apps de terceros para este tipo de uso y, sobre todo, que no pongas en riesgo tu privacidad regalándoles tus datos.

You May Also Like