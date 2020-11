¡Como una felina! Kendall Jenner luce figura en traje de baño | AFP

Hace tiempo Kendall Jenner emocionó a sus fans luego de que la vieran portar un traje de baño dos piezas con estampado de animal print, la guapa modelo internacional lucía como toda una felina delicada audaz, misteriosa y sobre todo tenaz.

De acuerdo a la revista Forbes es la guapa Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del todo el mundo, este dato se conoce desde el año 2017.

La hermana mayor de Kylie Jenner comenzó su carrera en el modelaje desde muy joven, en el año 2009 para ser exactos cuando tenía tan solo 14 años de edad, este había sido uno de sus más grandes sueños y logró concretarlo de excelente.

Kendall comenzó trabajando en campañas para distintas tiendas de ropa, posteriormente incursionó como modelo de pasarela, hoy en día realiza grandes campañas para empresas reconocidas internacionalmente, de inmediato se convirtió en toda una celebridad en las pasarelas.

Cada una de sus publicaciones en redes sociales es prácticamente sinónimo de fuertes entradas de dinero, debido a las empresas que promociona en ellas.

En su fotografía publicada en 2019 está portando un traje de baño de dos piezas, la parte superior tiene pequeños tirantes y a pesar de que la inferior es un poco “ancha” en comparación con los nuevos modelos que se han visto hoy en día, definitivamente Kendall Jenner es toda una diosa, esto lo corroboras al verla en la imagen.

Cada una de las hermanas del Clan Kardashian Jenner se ha convertido en una celebridad a raíz del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, cada una de las integrantes de la familia ha sabido aprovechar al máximo el éxito que han cosechado y de seguro lo seguirán exprimiendo con el paso de los años, es una de las familias más conocidas no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Cómo recordarás Kendall Jenner es la penúltima hija de la empresaria y personalidad de internet Kris Jenner quien adoptó el apellido de su último esposo Bruce Jenner quien ahora es conocido como Claitlyn Jenner.

Seguramente el proceso del cambio físico y quizá emocional para las hermanas menores Kendall y Kylie hijas naturales del deportista ganador de la medalla olímpica de oro y padrastro de Kourtney, Khloé y Kim fue algo bastante impactante, fue una evolución bastante larga que afortunadamente pudimos ver en algunos episodios del reality, al mismo tiempo quizá doloroso no solo para sus hijas sino para su propia esposa.

No todo en la vida de Kendall Jenner ha sido “miel sobre hojuelas” también ha pasado por algunos tragos amargos, que posteriormente se han recompensado bastante, hoy en día su carrera es bastante prolífera y continúa en ascenso.

A diferencia de sus hermanas Kendall Jenner tiene una figura bastante delgada y estilizada, no es voluptuosa e incluso hasta exagerada, en México a este tipo de cuerpo suele decir que es “una varita de nardo” por los sumamente delgado.

El pasado 3 de noviembre Kendall Jenner cumplió 25 años de edad, fue motivo más que suficiente para su hermana menor Kylie Jenner decidiera lanzar en su honor una línea de maquillajes que representaron a su hermana.

Podría decirse que la guapa modelo es la única de todo el clan Kardashian Jenner, es la que en menos polémicas se ha visto envuelta además de continuar todavía soltera y sin hijos, quizá dentro de poco nos sorprenda o considera esperar unos años más antes de convertirse en madre mientras tanto está concentrada en su carrera, sus empresas y sobre todo en sus seguidores que la adoran y están al pendiente de cada una de sus publicaciones.

