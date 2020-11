Cómo Trump le hace las cosas más difíciles a Biden (Análisis)

Trump también firmó una demora temporal en los impuestos sobre la nómina este año. No todos los empleadores participaron, pero como Trump no puede hacer que la demora fiscal sea permanente o perdonarla, Biden tendrá que descubrir cómo hacer que los impuestos sobre la nómina acumulados no se sientan como un aumento de impuestos cuando la factura venza en 2021.

