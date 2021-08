Cómo tratar los diferentes tipos de manchas en la piel y encontrar la mejor forma de prevenirlas

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo con los melasmas , ya que como suelen estar causados por factores hormonales, pueden volver a aparecer después del tratamiento . Según la Clínica Mayo, el láser fraccionado y no ablativo para el tratamiento del melasma ha dado buenos resultados. Este procedimiento con láser repara la piel y elimina el pigmento a través de columnas de calor, pero deja intacta la piel alrededor de dichas columnas. Aunque si en algo coinciden todos los expertos es que el tratamiento tópico es lo mejor en estos casos.

Para tratar los léntigos, una de las herramientas fundamentales es el láser (IPL o luz pulsada intensa), ya que detecta el color marrón y la mancha capta la luz, por lo que se acaba quemando . Este método es más efectivo y menos perjudicial en las pieles claras debido a que solo se enfoca en la mancha y no daña la piel sana. Es importante destacar que no puede darle el sol a la piel en el mes previo ni en el mes posterior al tratamiento.

Los consumidores buscan soluciones para tratar las manchas que ya tienen, pero al no saber de qué tipo son, no saben cómo tratarlas de manera correcta para que desaparezcan . Según los expertos de Facialderm, podemos diferenciar dos tipos distintos de las manchas más habituales: los léntigos y los melasmas.

You May Also Like