Cómo tratar las quemaduras del sol en niños

La piel de los niños es mucho más sensible y delicada que la de los adultos, por lo que, con el mismo tipo de piel y de protección, sufrirá mucho antes las consecuencias de la exposición al sol. Si a pesar de tomar todas las precauciones, notamos la piel de los niños enrojecida y caliente, es importante actuar cuanto antes para que no se produzcan quemaduras indeseadas.

