Cómo transformar las dificultades en una oportunidad

Si te interesan más casos de éxito para entender cómo han conseguido salir adelante en situaciones difíciles puedes encontrar ejemplos en el site Think with Google.

Desde marzo, Tosi cuenta cómo uno de los primeros pasos que llevaron a cabo para aprovechar el momento fue mover la inversión publicitaria que tenían en offline para invertir ese dinero en más en publicidad online. En una entrevista completa en Think with Google confiesa que ahora tienen el doble o el triple de anuncios online que a principios de año y, además, dedican más esfuerzo a la hora de personalizarlos para informar a sus clientes de cómo y cuándo pueden atenderlos, y de cómo y cuándo pueden entregarles su pastel. Ya que en el mundo digital se ha centrado en empresas que querían agradecer a sus trabajadores y en clientes que querían mantener relaciones y lazos sociales, y buscaban formas de subsanar esa presencia física que se ha visto mermada en los últimos meses . Los datos que les facilita la herramienta Google Analytics han sido clave para mejorar y entender a la gente que visita su sitio web y cómo tratarla. Así, poco a poco, ha convertido algo que podía haber acabado con su iniciativa empresarial en un caso de éxito.

