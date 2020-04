Cómo tranquilizar a su equipo cuando las noticias son atemorizantes

Con las preocupaciones respecto al COVID-19 alrededor del globo, muchos líderes empresariales están preguntando cómo pueden comunicar la incertidumbre tanto internamente en sus equipos como externamente a sus clientes. Además de trabajar con la industria de las líneas aéreas sobre este punto, mi equipo y yo hemos trabajado alrededor del mundo con empresas de la lista Fortune 500 que necesitan manejar comunicaciones de gran importancia a varias audiencias simultáneamente. He aquí cinco pasos que he descubierto que son increíblemente efectivos:

