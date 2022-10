Cómo sobrevivir este invierno con el gas y la luz al mínimo (y no congelarte en el intento)

“La energía que no se consume es la que mejor se ahorra”. Para Rafael Alcalá, socio cofundador de Trébol Energía, esta es la máxima a seguir en cualquier hogar si se quiere reducir la factura de la luz. Una de las maneras de lograrlo es desenchufar todos aquellos aparatos electrónicos o electrodomésticos que no se están utilizando en ese momento.

You May Also Like