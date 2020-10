Como si supiera que partiría

No ha sido fácil resignarse, aceptar que Kendal Royo ya no está en este mundo. No ha sido fácil saber que no podrá abrazarlo ni tocarlo, ni decirle lo mucho que lo amaba. Ahora solo quedan recuerdos y pensar que en momentos como este su alma estuvo ahí.

Ruby Solís, viuda de Royo, decidió hacerse una sesión de fotos con su pequeña, de esas de recuerdo antes de dar a luz. Ella está clarita que las fotos están incompletas, porque “faltas tú mi ángel”.

Solís aún no cree que hayan pasado dos meses de su partida. Lo extraña más que nunca, pero toca seguir adelante con la ayuda de Dios.

Pero la presentadora de TV revivió las bellas palabras que Kendal dejó en sus notas: “Yo quiero hacer un testamento, pero no de esos en los que le dices a alguien que le dejas la casa o el carro. Hablo del amor, a quien le doy todo mi interior, a quien se lo dejo y a quien lo entrego todo mi corazón”, dice parte del mismo.

Además, el fallecido folclorista destacó: “Eso es, a ti, a Violette y al que viene en camino, porque este testamento de amor está dirigido hacia ustedes”.

Royo contó en sus notas que la meta en su vida era muy variada hasta que conoció a Solís, es allí en donde vivió para amarla y cuidarla, al igual que a su hija. “Gracias por dejarme soñar contigo, por no equivocarme y aprender mucho de ti y, aunque no lo creas por levantarme… Espero que sepas que hasta el fin de mis días te amaré, y a nuestros hijos, porque no me sale otra cosa”, dice en el texto.

Royo enfatizó en su testamento de amor que siempre estará para protegerlas.

Ruby Solís sabe perfectamente que en donde quiera que esté Kendal le da las fuerzas para seguir sin su presencia.