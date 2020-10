¿Cómo sería una ciudad en Marte con un millón de habitantes y autosuficiente?

“Nuestros finalistas hicieron un trabajo maravilloso al presentar los requisitos para el asentamiento humano a largo plazo del planeta Marte, tomando en consideración muchos factores importantes. Sus esfuerzos detallados ayudarán tanto a la comunidad científica como al público en general a comprender mejor lo que se necesita para establecer la primera gran ciudad en el Planeta Rojo en un futuro no muy lejano”, dijo el Dr. Robert Zubrin, presidente de The Mars Society.

Nosotros no lo veremos. Pero… ¿creéis que llegaremos a construir ciudades en otros planetas? ¿A asentarnos en Marte , por ejemplo? Los participantes en el Concurso de Diseño de una ciudad-estado en Marte, organizado por The Mars Society, al menos lo sueñan. Y han plasmado esos pensamientos oníricos en varios proyectos.

You May Also Like