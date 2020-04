¿Cómo sería Corea del Norte sin Kim Jong un? Su grave estado de salud podría provocar un cambio de era en el país

No hay país más hermético y autoritario en el mundo que Corea del Norte. Kim Jong-un lleva en el cargo desde 2011 y es el tercer gobernante del régimen. Sustituyó a su padre Kim Jong-il. Estaba previsto que el relevo estuviera en su hermanastro, Kim Jong-nam , pero finalmente no se ganó el favor familiar por unos problemas legales en Japón .

No hay precedentes de un esquema como el que se podría dar: “Hasta ahora había sido ordenado, del padre al hijo, y luego al nieto. Eso ya no se podrá dar”, cuenta Esteban , quien prácticamente descarta que la sucesora pueda ser su hermana menor, porque Corea es una sociedad “muy patriarcal”. Solo se puede pisar en tierra firme con la conclusión de que el país, con la muerte de Kim Jong-un se vería sumido “en la incertidumbre y en la inestabilidad”.

La línea sucesoria en el hermético país es extraña. El dictador no tiene hijos, y la previsión que se maneja es que Kim Yo-jong , su heramana menor, pueda ser su sustituta en el poder. Da imagen de ser inflexible y de manejarse bien en la primera línea, pero no está del todo claro que la siguiente mandamás de Corea pueda ser una mujer. Hasta ahora, ha sido la encargada de proyectar la imagen de Kim Jong un en el exterior, sin mucho éxito. Como él, se formó en Suiza antes de regresar a su país.

You May Also Like