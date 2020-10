¿cómo serán las jubilaciones del futuro?

Frente a esta perspectiva, la Airef ha actualizado su análisis sobre el sistema español de pensiones. Así, el organismo estima que el gasto en estas prestaciones supondrá en 2050 el 14,2% del PIB de la economía española, lo que equivale a 3,3 puntos más respecto a los niveles actuales, y un punto más respecto a su anterior previsión, que estaba fijada para 2048. Además, estas previsiones, tal y como ha reconocido la Airef se han hecho con un alto grado de incertidumbre. Por ejemplo, según el organismo, la crisis del Covid, que ha provocado una caída del PIB del 22% en el primer semestre, no supondrá daños estructurales en el sistema. De no ser así, el pronóstico podría ser todavía peor.

Cada vez vivimos más años. Especialmente los españoles. Actualmente contamos con una esperanza de vida de 83,33 años, solo superados por los japoneses (84,10 años), pero en 2040 ya no será así. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), para entonces España alcanzará una esperanza de vida media de 85,8, frente a los 85,7 años de Japón . A su vez, estamos emergidos en un envejecimiento de la población, promovida por la disminución de la tasa de natalidad. En concreto, esta tasa se situó en 2019 en el 7,60 por cada 1.000 habitantes, dos años antes, en 2017 se situaba en el 8,41.

You May Also Like