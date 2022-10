¿Cómo será el futuro de la anticoncepción masculina y cuántos hombres optarán por este método?

Debemos tener en cuenta que la píldora anticonceptiva para la mujer no solo tiene la función de evitar un embarazo . Muchos médicos recetan este fármaco para mejorar las reglas irregulares o prevenir los quistes ováricos en aquellas mujeres que ya han sido diagnosticadas con ellos. En el caso de los hombres, este método y otros solo servirían como una manera más de protegerse de un embarazo. Algo, quizás, más cómodo, aunque el preservativo continuaría siendo la mejor forma de evitar las ITS o ETS.

Los anticonceptivos que tienen los hombres en la actualidad son el preservativo y la vasectomía . Pero, hace tiempo que se baraja la opción de diseñar un método, similar al que usan las mujeres (píldoras, parches, etc.), que les permita protegerse frente a embarazos no deseados. Una alternativa que puede ser muy interesante, aunque todavía no hay nada demasiado claro.

