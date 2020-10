Cómo seguir siendo cliente del banco Santander sin pagar comisiones a partir de noviembre

El Banco Santander endurecerá los requisitos de vinculación al lanzar una nueva estrategia comercial el próximo 5 de noviembre: Santander One. Se trata de una cuenta que unificará las que actualmente ofrece la entidad como Día a Día, Zero, 12, 81, Particulares o Estándar.

Esta nueva cuenta dirigida a empresas y particulares tendrá un coste cero, siempre y cuando los clientes cumplan con una serie de condiciones.

Así, Santander exigirá unos requisitos de vinculación para evitar el pago de comisiones, que pueden alcanzar los 240 euros anuales para clientes no vinculados. Pero, ¿cuáles son estos requisitos? ¿Cómo podemos evitar el pago de estas comisiones?

¿Cómo continuar siendo cliente sin costes?

Santander One está dirigido a todos los clientes con edad mínima de 18 años y requiere domiciliar una fuente de ingresos, recibos bancarios y contratar un producto de financiación, según el comparador financiero HelpMyCash.

De forma detallada, para que la cuenta sea gratis y para no tener que pagar comisiones cuando se ponga en marcha este producto bancario será necesario cumplir estos tres requisitos:

Domiciliar una nómina de trabajo o una pensión.

Tener domiciliados tres recibos en la cuenta.

Tener contratado un producto de financiación, como un préstamo; de ahorro, como un plan de pensiones, o de protección, como un seguro de vida.

¿Cuáles son las comisiones si no se cumplen los requisitos?

Aquellos usuarios que únicamente tengan domiciliada su nómina o uno de los productos citados anteriormente, como una hipoteca, un seguro o un fondo de inversión de ahorro, tendrán que pagar 10 euros de comisiones cada mes, esto es, 120 euros anuales.

Los que no cuenten con ningún tipo de vinculación con la entidad, es decir, no tengan domiciliados recibos, ingresos o productos contratados, tendrán que hacer frente a una comisión mensual de 20 euros (240 euros al año).

Las únicas cuentas que seguirán disponibles y no tendrán que adherirse a Santander One son Smart jóvenes, Mini y Pago Básica. Entonces, ¿te interesa esta nueva cuenta como cliente?

Según el análisis de HelpMyCash, mantener la cuenta “puede ser interesante ya que ofrece algunos beneficios” si se pueden cumplir con todos los requisitos exigidos. Así, Santander One no tendrá comisiones para el mantenimiento, administración o transferencias y, además, dará acceso a Santander Iberia Plus. La cuenta tendrá un coste si no se cumplen las condiciones, por lo que será necesario valorar todos los aspectos antes de tomar una decisión, como abrir una nueva cuenta en otra entidad.