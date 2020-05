¿Como se reparte una herencia? Tipos de escenarios posibles según tu situación familiar

En caso de que fallezca uno de los cónyuges pero no haya hijos entre ellos , el reparto de la herencia se hará, en primer lugar, dejando el tercio de libre disposición a quien quiera la persona fallecida y, después, siguiendo el orden mencionado anteriormente. Como no hay hijos, los herederos legítimos serían los padres o ascendientes del fallecido.

Por otro lado, en caso de que no exista testamento , la ley regula la forma en que se repartirá la herencia, que se haría siguiendo las anteriores normas, pero sin haber una parte para la libre disposición. Además, primarían los hijos y nietos del fallecido, después los padres y abuelos, seguidamente el cónyuge y, por último, los hermanos y sobrinos de la persona fallecida. Si no hay ninguno de estos herederos, serían los tíos carnales, luego los primos, los tíos segundos. Si no hay familiares ni testamento, heredaría el estado.

