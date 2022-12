cómo se realiza y cuáles son sus ventajas frente al microblading

“Se deberán seguir una serie de normas durante los primeros días desde la cirugía, tales como no realizar ejercicio físico durante el primer mes, dormir incorporado, evitar la exposición directa al sol , no tocar ni rozar la zona injertada y mantener una higiene adecuada con lavados diarios. Finalmente, los resultados finales del injerto de cejas se apreciarán en un plazo de 6 meses, periodo en el que el paciente notará una mayor densidad”, subraya la especialista de Hospital Capilar.

