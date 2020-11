Cómo se prepara Florida para la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19

La tercera fase es la que incluye al público general, y no está remotamente contemplada en la primera partida de vacunas . Dependiendo de cuantas dosis se reciban, el estado deberá implementar una política de racionamiento que aún no ha sido anunciada. Como medida anticipatoria, las autoridades compraron en verano cinco millones de jeringas y agujas.

Se espera que tan pronto como en diciembre, Estados Unidos tenga dosis para inocular a 15 millones de ciudadanos. Según un reporte preliminar del departamento de salud de la Florida, la prioridad en este estado la tendrían 3,5 millones de personas , en su mayoría trabajadores de la medicina, personas vulnerables por otras condiciones médicas y los trabajadores de la primera línea de combate contra el virus –bomberos, policías, etc-. No obstante, a esta altura no está claro cuántas de esas dosis va a recibir el estado .

