Cómo se pone una hoja de reclamaciones en un ‘ecommerce’ y qué diferencias hay con una tienda física

El procedimiento sería el mismo que el anterior, pero, debes tener en cuenta varias cuestiones y diferenciar otras para poder llevar a cabo una reclamación a una tienda online de manera satisfactoria. Hay que diferencia entre ecommerce (comercio/tienda por internet), en ese caso se pedirá la hoja de reclamación en el servicio de postventa o atención al cliente de esa empresa, y un marketplace (mercado en línea con varios proveedores) deberás tramitar y pedir, en este caso, la reclamación a la plataforma. No obstante, dicha plataforma puede no tener sede en España, por lo que habría que presentar los papeles a través del Centro Europeo del Consumidor .

