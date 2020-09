Cómo se hace un bizum, paso a paso

Para que estos pagos se puedan realizar, es necesario que el emisor y el receptor tengan el servicio activado. No obstante, también es posible enviar dinero a una persona que no disponga de Bizum , ya que “se le enviará un mensaje invitándole a unirse a este servicio”, destaca la empresa. La transferencia quedará pendiente hasta que se registre, pero si pasan dos días “la operación se cancelará automáticamente”.

