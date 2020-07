¿Cómo se hace inaccesible el contenido de una tarjeta SIM sin dañarla?

Por último, dependerá de “cómo esté protegida la información en la tarjeta SIM” . Si existe una clave PIN, la información almacenada en la tarjeta no podrá ser accesible hasta que sea introducida correctamente. “Esto sucede incluso si la tarjeta SIM es clonada a otra tarjeta que no tenga protección, copiándose sólo los datos relativos a la SIM como su número de serie y los datos de la operadora, pero no los datos almacenados en ella”, aclara el experto.

Por otro lado, añade que también dependerá “de la configuración del propio dispositivo ”, puesto que “si el mismo no está configurado para almacenar información en la tarjeta SIM, no podrá accederse a ninguna información”.

Desde 20MINUTOS hemos consultado a Roberto García, experto en seguridad IT de la empresa tecnológica Hiberus que ha tratado de aclararnos esta duda. “Sobre la información almacenada en las tarjetas SIM, ocurre lo siguiente: por un lado, la información almacenada en ella dependerá del modelo de teléfono en el que se ha estado usando , ya que no se almacena la misma información en dispotivos iOS que en dispositivos Android ”.

