¿Cómo se financiará la semana laboral de cuatro días? Errejón se enfrenta a las dudas de los expertos: “Nada es gratis”

“Hay gente que no puede más, que se le come la ansiedad y que necesitaría poder acudir a su ambulatorio”, ha señalado. “Y que hubiera, igual que cuando te rompes una pierna , cuando un día se te rompe el alma, es necesario que haya plazas en la sanidad pública que lo cubran”.

El líder de Más País ha relatado que, aunque el presidente Sánchez se mostró de acuerdo con esa necesidad, desde entonces no ha habido avances. “Ha habido una cosa propia de este Gobierno que es que nos dijo buenas palabras, pero desde entonces no se ha producido nada más”.

“Cuando he hablado con esos empresarios, no me han hablado de reducir la huella ecológica, ni de más tiempo libre para los trabajadores”, ha dicho Errejón. “Me han hablado básicamente de más facturación, de reducir el absentismo laboral, de retener más talento y de mejores resultados económicos”.

