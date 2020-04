¿Cómo se enteró el Chicharito que Manchester United lo quería fichar?

A tres días de que se cumplan 10 años de la presentación oficial de Javier Hernández con el Manchester United, el delantero mexicano recordó cómo se enteró de que el club inglés lo quería fichar, rememorando que en ese tiempo, cuando militaba en Chivas, jugaba videojuegos con el cuadro de los Red Devils.

“‘Oye, que el Manchester United te quiere’, me dijo y yo a mi papá le decía ‘no ma… jefe, me estás cotorreando. En la noche estaba jugando con ese club videojuegos y a los dos días me dices que ese club me quiere’. Yo le dije no es cierto jefe”, dijo en entrevista remota con ESPN a través de Instagram.

“Me da una tarjeta, de esas tarjetas que tienen un símbolo, un balón de los clubes más importantes del mundo. Me la da mi padre y está ese escudo (Manchester United). Cuando veo que mi padre va a empezar a llorar, dije ‘ah cab…mi papá llorando’, me dice que gente de ese club quiere hablar contigo para saber si te quieres ir”.

Fue un 8 de abril cuando Jorge Vergara, dueño de Chivas y quien falleciera en noviembre del 2019, y Javier Hernández aparecieron en una transmisión desde Inglaterra, concretamente en las instalaciones de Old Trafford, para sorprender y dar la sorpresa del fichaje del futbolista que entonces tenía 22 años.

Elogia a Hugo Sánchez y Rafa Márquez

En una charla de casi dos horas, Hernández también habló de otros dos jugadores mexicanos y que marcaron diferencia en el futbol de Europa: Hugo Sánchez y Rafael Márquez, a quienes consideró que en el país no se les da el reconocimiento que merecen por lo que hicieron en su trayectoria pro el balompié del Viejo Continente.

“No sé cuántos años han pasado desde que Hugo se retiró, desde que Rafa Márquez lograra lo que ha logrado, creo que en México no se acerca, literal, ni al 50 por ciento de la magnitud que esos dos hicieron en la historia del futbol. No hay, en México no existen”, agregó.

También se dio tiempo de mandar un mensaje a la gente que lo critica en redes sociales, asegurando que a él no le interesa que lo amen, ni caerles bien.

“Yo no quiero que me amen, yo no quiero caer bien, quiero que me conozcan y lo que interpreten de mi… si les da alegría echarme hate es muy su pedo, si les da alegría juzgarme está bien”, concluyó.