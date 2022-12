Cómo se divertía la gente en el Panamá Barroco: Teatro, juegos, fiestas y espectáculo

En la España Barroca, es decir, en el Panamá Barroco, no se concebía ninguna fiesta, fuese civil o religiosa, sin diversas representaciones teatrales, ya que el teatro fue la gran pasión del siglo. Era la diversión por excelencia, disputada solo por las corridas de toros, y Panamá no era una excepción.

Presidente y obispo forcejearon, pero la amenaza de excomunión era demasiado intimidante, y finalmente no se celebraron las funciones. La inquina que se tenían presidente y obispo llevaba meses y, que se sepa, databa de antes del gran incendio de la ciudad en 1644, ocasión en la que Ramírez pronunció un sermón donde comparaba al presidente con Herodes y a sus dos oidores de confianza con los “dos malos sacerdotes del Sanedrín”. Siendo así, cualquier acción del presidente que rozara asuntos de moralidad pública no dejaría de objetarla. Esta vez la censura le tocó al teatro y fue tajante.

La descripción anterior ilustra a la perfección la atmósfera de la época. Las celebraciones no podían ser más típicas. Y aunque el motivo era de origen religioso, no difería mucho de cualesquiera otros de tema profano. También evidencia el espacio que ocupaban las manifestaciones líricas en estas actividades, ya sea en la forma de coplas poéticas, extensas oraciones en prosa o en representaciones teatrales. Aunque escasean evidencias de la producción literaria de la época, el texto del padre Mercado evidencia que el estro poético debía estar muy extendido, esperando a la primera oportunidad para expresarse.

En las interminables celebraciones se repicaban campanas, tocaba música de chirimías, y no faltaban los fuegos artificiales, con cohetes disparados en forma de círculos, destacándose en la torre de la catedral “un árbol de fuego que encendido dio mucho gusto a los ojos que vieron los artificios del árbol y a los oídos que escucharon los estallidos y truenos”. La misma noche 50 congregantes salieron en una “vistosa máscara con libreas muy preciosas”, y “por último sacaron […] en un vistoso carro triunfal sobre un muy alto y hermoso trono una imagen de la Concepción de la Virgen a quien acompañaban los más insignes de los doctores, reyes y personajes graves que apoyaron la opinión pía de su Concepción sin pecado original en el primer instante de su ser natural”. Cada personaje iba colocado en sus gradas según su jerarquía, ricamente vestidos, con sus correspondientes divisas, “y cada uno llevaba en sus manos el dicho o sentencia con que más claramente dio a entender la no mancillada Concepción de la Reina María Madre de Jesús”.

Pero las fiestas continuaron los días siguientes. En varias ocasiones se leyeron oraciones “en verso español muy elegante en que se declamaron los elogios de la Concepción Inmaculada”, y “oraciones en verso tan elegantes como agudas”. En la iglesia de la Compañía de Jesús se representó “un coloquio de San Marco y Marcelino […] tan devoto como bien compuesto”. Acudió toda la ciudad, la Audiencia y las órdenes religiosas, “y salieron después de haberlo oído no menos gustosos que edificados”. Se trataba de manifestaciones literarias no desdeñables.

Empecemos por un ejemplo significativo que tuvo lugar en Panamá. Todavía en el siglo XVII Roma no había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, aunque ya en España y América estaba muy extendida esta devoción mariana. Sin embargo, no faltaban los católicos que se rehusaban a aceptarla. El cronista de La Compañía de Jesús, padre Pedro de Mercado, recoge un episodio ocurrido en Panamá el año 1610, cuando se preparaban grandes celebraciones en honor a la “sin pecado”. Su relato es interesante porque revela el carácter de los festejos y sugiere que cada vez que encontraban una oportunidad, los vecinos desenfrenaban su estro lírico. Para la ocasión, un improvisado poeta local había escrito unas coplas dedicadas a la Inmaculada. Sin embargo, un vecino que no le era devoto, se la arrebató mientras la leía e “hizo pedazos el papel en que estaba escrita la poesía”.

