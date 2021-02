¿Cómo se define la eficacia y la efectividad de las vacunas?

El infectólogo explicó que cuando una farmacéutica afirma que su vacuna reporta 95% de eficacia, ello quiere decir que de 10 personas que reciben la inmunización, 1 desarrolla la enfermedad. Y en el contexto de los estudios, lo que se hace es documentar el número de personas expuestas y no expuestas a la vacuna, que desarrollan o no la enfermedad. Son menos los que enferman (95% menos casos) habiendo recibido la vacuna que aquellos que no la reciben y enferman.

