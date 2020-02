¿Cómo se crea un Monopolio?

Pasemos revista. El duopolio del servicio de venta de gas para consumo de los ciudadanos, el de la electricidad (facturación), el de la televisión por cable, y el oligopolio de la telefonía celular. ¿Qué evidencia hay de tan contundente afirmación? Basta leer en las “disposiciones administrativas” los siguientes requisitos para la producción, exportación e importación del cannabis medicinal: primero, una licencia de $10,000 (la tarifa no es reembolsable); segundo, costos por licencia otorgada de $200,000, válida solo por un año; tercero, renovación de la licencia de $10,000 (será devuelta si no se concede la renovación), ¡ja, estamos de suerte!; y para finalizar: “La autoridad de control competente verificará que el solicitante tiene al menos un monto de $3 millones de dólares de capital, $500,000 de los cuales deben estar en depósito en una institución financiera local”.

