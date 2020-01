¿Cómo se contaminan los cosméticos? ¿Es necesario que lleven conservantes?

La AEMPS aclara que hay conservantes que solo son eficaces contra las bacterias, pero que no contra los hongos. También, hay conservantes que solo son útiles contra los hongos, pero no contra las bacterias. Por eso, es necesario elegir varios conservantes para poder conseguir la mejor conservación para los productos cosméticos.

De hecho, son las autoridades públicas quienes “regulan los conservantes para garantizar la seguridad de dichos ingredientes”. No obstante, sí es cierto que no todos los conservantes son iguales .

