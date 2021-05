¿Cómo se contagia la Covid ahora en el mundo? Solo el 2% de los infectados son portadores del 90% del virus que circula

Esta información, para Cantón, es “polémica” porque “estamos confinando a todos los positivos” , independientemente de su nivel de contagiosidad. Sin embargo, el virólogo explica que “se hace así porque no es viable estudiar en cada caso si tienen virus infectivo” y recuerda que “los países que mejor están saliendo de ella no es porque estén buscando a los contagiosos entre los positivos por PCR”. Y, dado que la carga viral varía durante el proceso de infección, considera que “ vale la pena tratar a todos los positivos por PCR como contagiosos”.

El tercer hallazgo de los investigadores estadounidenses ha revelado que la mitad de las personas que dan positivo en un test de SARS-CoV-2 no son contagiosos. Según recoge este estudio, “independientemente del estado sintomático, aproximadamente el 50% de las personas que dan positivo en la prueba del SARS-CoV-2 parecen estar en fases no infecciosas de la infección debido a que tienen cargas virales bajas en un rango del cual rara vez se han aislado virus vivos”.

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, acaba de arrojar nuevas evidencias que ayudan a entender el comportamiento del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19 , y que, por consiguiente, pueden ayudar a tomar decisiones enfocadas al control de la pandemia. Tres nuevas conclusiones se extraen del trabajo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de EE UU (PNAS). Una de ellas, la que da título a la investigación: solo el dos por ciento de las personas dan positivo en una prueba PCR -que diagnostica una infección activa por SARS-CoV-2- son los portadores del 90% de la carga viral que circula entre las comunidades o grupos sociales.

