Cómo salir de un bloqueo mental

Un bloqueo mental es “una señal de alarma y debemos prestarle atención”, subrayan en El Prado Psicólogos. En algunas ocasiones nos puede proteger de determinados sentimientos o emociones que no queremos experimentar porque no estamos preparados, pero en otras “puede estar indicándonos que la forma en la que estamos manejando algunos aspectos de nuestra vida no es la más adecuada”.

