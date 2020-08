¿Cómo salir de deudas durante una crisis en 5 pasos?

Es muy notorio que estamos viviendo una crisis económica a nivel mundial por la pandemia. Sin embargo, no es solo ahora que podemos enfrentar una situación así. Sentir que las deudas te ahogan es algo más común de lo que piensas y creeme que no estás solo. Por supuesto, si ya llevabas una vida financiera un poco apretada antes de todo lo que ha sucedido, es muy probable que hoy por hoy tu bolsillo te esté pidiendo ayuda desesperadamente.

You May Also Like