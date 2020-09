Cómo sacarle partido al irrigador dental de menos de 30 euros que Amazon ha destacado en sus ofertas ‘flash’

Elegir un buen cepillo, hacer uso diario del colutorio adecuado y pasar el hilo con cuidado son tres de las pautas que la mayoría tenemos interiorizadas. Pero, ¿te has planteado añadir un irrigador bucodental a tu rutina de limpieza? Estos gadgets son capaces de acabar con los restos de comida y suciedad más inaccesibles gracias a un chorro de agua a presión que, sin embargo, no es perjudicial para nuestras encías o para el esmalte. ¿Lo mejor? Que se pueden encontrar buenos modelos en el catálogo de Amazon con los que probar su eficiencia … ¡y enamorarse de sus resultados!

