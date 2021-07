Cómo saber si tienes sinusitis: síntomas, causas y tratamiento

A pesar de que no existe un tratamiento como tal, la mayoría de las personas mejoran sin un tratamiento específico. Algunos de los remedios que realizan algunas personas consisten en respirar el vapor de un tazón con agua caliente para así poder aliviar los síntomas. También, puedes colocar un paño tibio en las áreas del rostro que te duelan para calmar el dolor, pero cabe destacar que no existe evidencia científica que estos métodos mejoren.

You May Also Like