cómo saber si tiene un esguince o es otra causa

Si la mascota no presenta ninguno de estos problemas en sus almohadillas, entonces hay que valorar otras opciones por las que el perro puede cojear, aunque estas lesiones no pueden evaluarse a simple vista y l o mejor es consultar con un especialista.

De igual modo, los perros pueden cojear, aunque no tengan un esguince, por otros problemas en las almohadillas, zonas que hacen de “zapatos”, pero que igualmente pueden lesionarse. Así, también hay que examinar que no tenga cortes, rasguños, quemaduras u otro tipo de heridas, como uñas rotas.

En primer lugar, hay que comprobar que el perro no tiene nada clavado en la almohadilla de la pata con la que cojea. Tras observar cuál es la pata que nuestra mascota no apoya bien en el suelo, basta con inspeccionarla a fondo y, así, v er si el can tiene algo clavado que le impide andar con normalidad.

