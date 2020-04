Cómo saber si recibes en casa toda la velocidad de Internet que tienes contratada

Esta misma página te aconseja que uses los navegadores Chrome o Firefox , ya que Internet Explorer “puede dar resultados no satisfactorios”. Te recuerda que cierres “todas las aplicaciones o programas que tengan conexión a Internet” y que “se consigue más velocidad conectándose por cable directamente al router” .

En segundo lugar, antes de lanzarte a hacerlo, conviene que te asegures de que tu red no se está usando , es decir, que no estés realizando ninguna actividad o descarga que consuma ancho de banda. Si no estás seguro si hay algo que puede interferir, lo mejor es reiniciar el ordenador o dispositivo y hacer el test.

You May Also Like