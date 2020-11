Cómo saber si mi mascarilla FFP2 es falsa

Dentro del tipo de mascarillas FFP2, las del tipo KN95 son las más comunes en España. Procedentes de China, la comercialización de aquellas que no tienen un marcado CE se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando sean mascarillas que ya estén en stock en España. No obstante, deben tener la homologación EN149:2001+A1:2009 , que aparecerá visible en el equipo.

