Cómo saber si eres una Persona Altamente Sensible (PAS): causas y características

Las Personas con Alta Sensibilidad, aunque no es una enfermedad como tal, pueden acudir a psicólogos especializados en caso de no comprender lo que les pasa o en caso de sentirse raros ante ciertas situaciones. Desde la APASE, afirman que “ se puede hacer mucho para encauzar la alta sensibilidad de tal manera que la persona llegue a disfrutar de ella ; la alta sensibilidad es algo que puede enriquecer la vida de muchas maneras”.

“Ser Persona con Alta Sensibilidad no es algo que tienes, es algo que eres”, afirman desde la mencionada asociación. Debido a la Alta Sensibilidad, un rasgo poco conocido a día de hoy, muchas personas sufren o se sienten raras y no comprendidas.

Las Personas con Alta Sensibilidad (PAS) son aquellas que poseen un sistema neuro-sensorial más desarrollado, por lo que recibe más información sensorial . Como tal, esto no es una enfermedad, sin embargo, si no se gestiona correctamente, la saturación sensorial puede derivar en estrés y ansiedad o dar lugar a otras enfermedades.

