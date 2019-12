¿Cómo sabe Facebook sugerirte personas que quizás conozcas?

En lo relativo a los casos en los que aparecen recomendaciones de personas con las que no hay contactos en común , Facebook recuerda que bastantes usuarios tienen configurada su lista como privada, y en consecuencia en algunas sugerencias de amigos de amigos no se muestra ese dato.

Aunque al final el usuario se acostumbra y no se obsesiona tanto con aceptar solicitudes de amistad y ampliar su universo social (es más, luego se tiende a cribar y depurar el volumen de contactos), de Facebook siempre ha escamado lo relativo a ese ‘Personas que quizá conozcas’ . Más que nada por el hecho de que sorprende que el sistema sepa que tienes o has mantenido algún grado de vinculación con esa persona sugerida (incluso bastante tiempo atrás). ¿Cómo es posible?

