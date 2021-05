Cómo recuperar una buena relación con tus padres, cuando los desencuentros o el distanciamiento la han dañado

Si nos sentimos preparados, este sería un momento idóneo para disculparse por algunas de las cosas que hemos hecho o dicho antes de perder la comunicación . Hacerlo puede crear a la vez el ambiente propicio para que nuestros padres asuman también su parte de responsabilidad. Es importante también ir con la mente abierta y no formase una idea preconcebida de lo que va a ocurrir ni sentirse decepcionado si las cosas no avanzan a la velocidad que habíamos esperado. Hay que recordar que se trata de un proceso lento.

En el momento de volver a verse para iniciar el camino de la reconciliación los especialistas recomiendan elegir un lugar neutral , donde todas las partes se sientan cómodas y no haya límites de tiempo para poder conversar sin presiones. No se trata, en absoluto, de reencontrarse y llevar la conversación hace temas intrascendentes y poco conflictivos. Al contrario, con toda la educación del mundo debemos abordar el asunto que nos ha llevado allí , trasmitirles – sin culpabilizarles- como nos hemos sentido durante todo este tiempo y hacerles sentir que también queremos saber como lo han pasado ellos.

El objetivo de todo ello es dejar de culpabilizarles por todo lo que pasó y dar paso al perdón . Hay que entender que si no se perdona va a ser imposible recuperar la relación – ya que difícilmente vamos a poder quedar con ellos como si nada hubiera ocurrido- e incluso, aunque no queramos volver a tener una relación fluida ese perdón se hace necesario para poder pasar página, soltar lastre y seguir con nuestra vida.

Esto nos obligará, por extensión, a aceptar que los padres, como cualquier otra persona, no son perfectos , que no está en nuestras manos cambiarles y que no hay que pretender tener en control sobre ellos sino intentar verlos de la manera más positiva y realista posible.

Por otro lado, hay que intentar comprender su punto de vista . Ponernos en su lugar en el momento en que se produjo la ruptura o entender la situación por la que estaban pasando para que todo se rompiera. Muchas veces podemos pasar por alto que tenían motivos o razones de peso en ese momento para actuar como lo hicieron o que, simplemente, no lo supieron gestionar mejor. Si se les juzga y echa la culpa constantemente por la forma en la que actuaron o se comportaron no conseguiremos pasar página.

