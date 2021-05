Cómo recuperar las fotos borradas en un móvil Android

Lamentablemente, si no eres usuario root no podrás recuperar las fotos a su resolución completa, pero sí podrás recuperar una versión más reducida que podrás continuar usando. Tras analizar la memoria del dispositivo, comenzarán a aparecer todas las fotos eliminadas que puedes recuperar.

Si utilizas Google Fotos, y aunque no lo hagas, quizás sin darte cuenta Google haya almacenado algunas de tus imágenes de tu smartphone en la nube. Muchas veces puedes encontrar viejas fotos que creías borradas en tu cuenta de Google Fotos, pero cuando no es así, no te preocupes, porque la aplicación también tiene una papelera propia que puedes consultar para ver si se ha colado alguna foto indeseada por allí.

En este apartado se encuentran todos los archivos que has eliminado clasificados en distintas carpetas, tal y como sucede en la galería. Si lo que estás buscando es una foto que has borrado recientemente, bastará con ir a la papelera y buscar esa foto, cuando la encuentres tendrás la opción de ‘Restaurar’, y la fotografía volverá a su lugar correspondiente, es decir, dentro de la carpeta en la que se encontraba en el momento de borrarla.

Acumulamos una cantidad inmensa de fotografías que ni siquiera son nuestras ni usamos en nuestro día a día y terminamos cansados de borrar, a lo mejor hasta limitas las descargas multimedia de WhatsApp por este motivo. Sin embargo, suele ocurrir muy menudo que, sin querer, borramos fotos que no queríamos borrar o recordamos fotos que habíamos borramos y que hoy en día te serían útiles. No te preocupes, en Android puedes recuperar las fotos de tu móvil de una manera sencilla.

