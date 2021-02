cómo recuperar el control de los datos personales que compartes en Internet

Si realmente se quiere recuperar parte de la propia privacidad, se debería empezar desde cero creando una dirección de correo electrónico desechable, es decir, una dirección que sólo se utiliza para cosas específicas y que no vincula al usuario con ningún otro lugar . Esto hace mucho más difícil a las compañías el rastreo de la actividad. Asegúrate de no vincularla a ninguna cuenta principal ni sincronizar el servicio con otra de tus cuentas.

Para que no sea posible disponer de la información sobre los intereses de los usuarios, se debería adquirir la costumbre de ignorar los anuncios y no utilizar la función de ‘Comprar’ directamente disponible en algunas plataformas , por ejemplo en Instagram y en Google. Si el usuario ve algo que le gusta en un anuncio en redes, puede buscarlo a través del navegador web mientras utiliza una VPN que dificulta que terceros puedan rastrear las actividades online.

En algunas plataformas de redes sociales como Twitter y TikTok , no es necesario iniciar sesión para ver contenidos. Al no iniciar ninguna sesión, se evita que se recopilen una gran cantidad de datos , como el recorrido del usuario por la red, en el que se incluye el contenido que busca y con el que interactúa, así como los anuncios en los que clica.

La importancia de la privacidad en Internet se ha convertido en un tema recurrente, sin embargo, muchos usuarios siguen sin prestarle demasiada atención. Especialistas en ciberseguridad de todo el mundo reiteran una y otra vez lo que debes y no debes hacer con tus datos online y en 20Bits hemos recopilado una serie de sencillos consejos para no tener sorpresas desagradables relacionadas con tu seguridad digital.

