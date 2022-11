Cómo realizar la subrogación de una hipoteca, paso a paso

Si tienes una hipoteca variable y tus cuotas están subiendo considerablemente y no puedes hacerles frente, también puedes cambiar tu hipoteca a mixta o a otra variable con un diferencial menor. Las hipotecas mixtas son ahora las más competitivas del mercado, con un tipo fijo durante los primeros 5-10-15 años que puede estar todavía por debajo del 2%. Esto aporta seguridad al hipotecado durante al menos ese periodo. Después, las hipotecas mixtas funcionan igual que las variables (diferencial + euríbor), pero es probable que en ese tiempo ya esté el mercado más estabilizado o que, incluso, si no lo está en 10 años pueda volverse a subrogar.

La subrogación para cambiar una hipoteca variable a fija es una de las peticiones más demandadas en los últimos meses debido a la subida del euríbor, el índice de referencia de las hipotecas variables en Europa, que ha cerrado octubre en el 2,629%, el dato más alto desde diciembre de 2008. Y es que, la subida del euríbor lo que hace es encarecer la cuota mensual que tienen que pagar aquellos que tienen una hipoteca variable en vigor, muchas veces hasta el punto de no poder afrontar estos pagos. No obstante, esto, sumado al alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) , que ya se sitúan en el 2%, está complicando este tipo de subrogaciones.

¿El motivo? Con la cancelación es el cliente y no la entidad financiera quien asume los costes: 300 euros de notaría, 500 de comisión de apertura, 700 euros por registrar la cancelación y los 400 euros de tasación de la vivienda. Esto sumaría 1.600 euros a los que habría que añadir la comisión por amortización anticipada, si es que la hay. Además, con la cancelación no se perjudica a la imagen de ninguna entidad financiera, simplemente se cierra una operación y se abre otra.

Si te iguala o mejora las condiciones y las aceptas, lo que se haría es una novación de la hipoteca , es decir, un cambio de sus condiciones, pero dentro de la misma entidad. Su coste serían 300 euros de registro y 200 de gestoría. En caso de que no aceptes o no haya oferta alguna en tu entidad inicial, a partir de esos 15 días comenzará todo el papeleo para que se haga efectiva la subrogación. En este caso, es la nueva entidad la que asume la mayoría de los costes de la operación (notaría, gestoría y registro) y no el cliente, que solamente tendrá que abonar unos 400 euros por la tasación de la vivienda y la comisión por subrogación, si es que la tiene.

Antes de plantearse si es conveniente o no hacer o no una subrogación de la hipoteca lo primero que debemos saber es qué es una subrogación, cómo se hace y qué costes conlleva dar este paso.

You May Also Like