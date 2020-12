Cómo queda DACA tras fallo judicial que lo restablece | Noticias Univision Inmigración

En la actualidad DACA beneficia a unos 650,000 dreamers. Originalmente el programa fue diseñado para favorecer a entre 1.2 y 1.4 millones de jóvenes indocumentados, pero solo 800,000 postularon. El resto no lo hizo por temor a entregar sus datos personales al gobierno o porque no calificaron de acuerdo con el reglamento.

