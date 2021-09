¿Cómo puedo recuperar el pelo estropeado por el mar y la piscina?

Las vacaciones ya se están acabando y aunque haya personas que todavía las disfrutan durante septiembre la verdad es que los días empiezan a ser menos cálidos. La playa y la piscina que tanto nos han ayudado a sobrellevar las altas temperaturas han dejado huella en nuestro cabello que ahora luce apagado, quebradizo, seco… ¿Cómo podemos recuperar el pelo estropeado ahora?

Es el mejor momento para un corte

Después del verano y de todo el daño que nuestro cabello ha sufrido por la exposición a los rayos ultravioleta, el agua del mar o el cloro de la piscina, un corte le va a sentar estupendamente. Por eso, siempre es aconsejable esperar a cortar el pelo después de las vacaciones, ya que esto ayudará a recuperar el pelo estropeado eliminando puntas abiertas y mejorando su aspecto.

Aceites y mascarillas, ¡grandes aliados!

Los aceites son muy beneficiosos para recuperar el pelo estropeado por el mar o la piscina. Uno de los mejores es el aceite de oliva. Aplicarlo generosamente y dejarlo actuar protegiéndolo con un gorro de ducha o una toalla caliente durante el mayor tiempo posible será una dosis de hidratación que el cabello agradecerá.

Mientras que los aceites son adecuados para hidratar el pelo antes de lavarlo, las mascarillas son necesarias después. Suavizarán el cabello permitiendo que se desenrede con mayor facilidad. También, lo hidratará y lo nutrirá. Se recomienda usar una mascarilla una vez a la semana tras las vacaciones de verano. El resultado será un cabello ¡más sano, bonito y brillante!

Cuidado con el secador

Abusar del secador nunca es buena idea y es que si queremos recuperar el pelo estropeado por el mar o la piscina, tal vez, debamos prescindir de él durante un tiempo. ¿Esto no es posible? Pues para evitar dañar el pelo lo mejor es utilizar la potencia más baja y el aire frío. Pues el secador suele resecar mucho el pelo y puede volverlo más quebradizo de lo que ya está tras el verano.

¡Hay que evitar los tintes!

Si nuestro pelo está sensible tras las vacaciones, lo que peor podríamos hacer es teñirlo. Los tintes deshidratan todavía más el cabello y este puede incluso partirse si está en muy malas condiciones y decidimos teñirlo. Por lo tanto, es mejor esperar e hidratarlo con profundidad antes de cambiar de color, teñir las canas, etc. No vaya a ser que las prisas terminen generando un desastre.

Apostar por un tratamiento hidratante y nutritivo





A pesar de todo lo anterior, puede que no sea suficiente para recuperar el pelo estropeado por el mar y la piscina. Cuando esto sucede, apostar por un tratamiento hidratante y nutritivo es la mejor opción. Hasta los cabellos más destrozados por el verano deslumbrarán tras tratamientos intensivos como el de Olaplex, en el que muchos ya confían.

¿Todo el mundo necesita un tratamiento intensivo tras el verano? En realidad, no. Esto dependerá de cada tipo de cabello y de lo agradecido que pueda ser a la aplicación de un aceite, de una mascarilla o tras un buen corte. No obstante, es totalmente normal que el cabello no esté en su mejor momento tras el verano. Afortunadamente, contamos con los medios para ponerle solución a esto para que vuelva a brillar como antes.