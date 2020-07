PREGUNTA: Mi pregunta no será de las más frecuentes, pero me gustaría mucho poder dedicarme a lo que usted se dedica, ¿qué debería hacer o qué cualidades debería tener para poder llegar a ser un buen coach? ¿Cómo puedo hacer ver a alguien todas las posibilidades que tiene si no soy capaz de ver las mías?

El otro es el que considera la motivación de las personas como algo intrínseco a cada una. Es decir, que cada persona es responsable en su puesto de trabajo de encontrar aquello que le motive internamente y sacar de ahí su fuerza. Una forma de acompañar este tipo de motivación consiste en fijarse en lo que cada persona hace realmente bien y celebrarlo. También puede iniciar conversaciones en grupos pequeños en los que explorar de forma individual y colectiva cuestiones como: ¿en qué circunstancias me he sentido plenamente motivado en el pasado? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mi, en mi trabajo actual? Tome buena nota y aplique lo aprendido.

PREGUNTA: Dirijo a un equipo de personas y me gustaría que estuvieran más motivadas en el día a día, pero no lo consigo, ¿qué recomendaciones podría darme para lograrlo?

