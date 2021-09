¿Cómo puedo detectar si mi móvil tiene un virus? Señales que lo indican y herramientas para eliminarlo

La poca duración de la batería, el gran consumo de los datos móviles son otros indicios , si el navegador te redirige a otra página no deseada y la aparición de publicidad no deseada son otros de los indicios de la aparición de un virus.

Los virus suelen entrar en un móvil a través de las descargas de aplicaciones fraudulentas o enlaces sospechosos que recibimos a través de las redes sociales. Si has empezado a detectar que el rendimiento del dispositivo es bastante lento , he de decirte que es muy probable que tengas un virus, ya que las apps y menús se te cerrarán solos o te aparecerá más publicidad de lo normal.

