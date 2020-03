Cuando pulsas, te da la opción de elegir entre ‘Go to Instagram’, que te lleva a la versión normal de escritorio de Instagram, o ‘Go to IG Stories’, que te lleva a buscar Stories y Lives que se estén emitiendo en ese momento en directo.

Sin embargo, ver los vídeos en directo -los llamados ‘Instagram Live’- es algo que la versión web de la red social no nos permite hacer de forma nativa : necesitas instalar la extensión de Google Chrome IG Stories for Instagram .

Si es tu caso, y te parece que no eres tan ágil con el teclado como con la pantalla, no te preocupes: te contamos aquí cómo puedes ver los directos y las Stories de Instagram en la versión escritorio del ordenador . Para que no te pierdas nada.

